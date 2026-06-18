Una innovación poco convencional en los entrenamientos de los porteros de la selección saudí

El cuerpo técnico de Arabia Saudí mojó el área de portería con agua y jabón para que los guardametas mejoraran su velocidad de reacción.

Ocurrió el jueves en Austin (Estados Unidos), durante la preparación para el partido del domingo contra España, válido para la segunda jornada del Grupo 8 del Mundial 2026.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», durante el primer cuarto de la sesión abierta al público, el entrenador de porteros extendió una alfombra blanca frente a la línea de seis yardas y la empapó con agua y jabón.

Después, lanzaron balones para que rebotaran en la superficie jabonosa, resbalaran y cambiaran de dirección de forma imprevista; así midieron la capacidad de los guardametas para controlar balones traicioneros y perfeccionar sus reflejos.

Antes del inicio de la sesión en el campo «Q2», el entrenador griego Georgios Donis mantuvo una breve reunión con el plantel que duró menos de cinco minutos.

La sesión incluyó calentamiento, posesión y trabajo táctico, y terminó con un partido de entrenamiento intenso.

El viernes habrá una sesión a puerta cerrada antes de viajar a Atlanta para enfrentar a los campeones de Europa.

Cabe recordar que la selección saudí, conocida como «los Verdes», debutó en el Mundial con un empate a 1-1 frente a Uruguay en la madrugada del pasado martes.