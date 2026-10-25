Jan Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern Múnich, confirmó que una amplia delegación del club viajará a Londres para asistir a la gala del Balón de Oro, prevista para mañana lunes, con la esperanza de que Harry Kane se corone con el prestigioso galardón.

Dreesen señaló que el club estaría enormemente satisfecho si Kane ganara el Balón de Oro, y elogió lo que aporta el delantero inglés con el Bayern y con la selección de su país.

Y explicó: «Harry bate récords año tras año, pero sus 73 goles con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra tienen una importancia especial esta vez». Dreesen describió al delantero inglés como «un delantero con un ángulo de visión de 360 grados», aclarando que ve todo el campo, trabaja sin descanso y ayuda a sus compañeros a ofrecer mejores rendimientos.

Añadió, en declaraciones recogidas por el portal alemán merkur, que Kane ha seguido desarrollando su estilo de juego y ha contribuido a cambiar la forma de jugar de todo el equipo, describiéndolo como una estrella mundial que combina humildad y distinción, y que ofrece un ejemplo destacado dentro y fuera del campo.

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Olise, candidato a un futuro brillante

El discurso de Dreesen no se limitó a Kane, ya que también elogió al francés Michael Olise, asegurando que merece estar entre la lista de candidatos y que cree que el jugador ganará el Balón de Oro algún día.

El director ejecutivo consideró que la presencia de varios representantes del Bayern en la lista de candidatos supone un reconocimiento a una temporada excepcional, señalando que hay cuatro jugadores del equipo entre los candidatos por primera vez en diez años.

También destacó la nominación de Vincent Kompany entre los mejores entrenadores del mundo, junto a la nominación de los equipos femenino y masculino del Bayern al premio al mejor club, por primera vez.

Dreesen concluyó sus declaraciones asegurando que la delegación del club viajará a Londres «con toda humildad, con la esperanza de celebrar la conquista de uno o dos premios».

En caso de que gane Kane, de 33 años según la fuente, se convertiría en el primer jugador del Bayern Múnich en coronarse con el Balón de Oro desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981.