El FC Barcelona anunció oficialmente la renovación del contrato de su delantero egipcio Hamza Abdelkarim hasta el 30 de junio de 2030, poniendo fin así a cualquier temor sobre el futuro del jugador, tras el llamativo arranque que ha protagonizado durante la pretemporada del nuevo curso.

El Barcelona confirmó haber alcanzado un acuerdo con Hamza para ampliar su vinculación con el club, un paso que llega después de las negociaciones con su agente, Cristian Emil, una noticia que ya habían anticipado los diarios españoles durante los últimos días.

Con este movimiento, el Barcelona ratifica la confianza del cuerpo técnico, dirigido por Hansi Flick, en las cualidades del prometedor jugador egipcio, ya que le espera un futuro brillante con el primer equipo y competirá con fuerza por el puesto de delantero centro frente a la dupla brasileña: el recién llegado Gabriel Jesus y Raphinha, quien ha brillado en esa posición desde el inicio de la temporada en curso.

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4 goles que dispararon el valor de Hamza

La directiva del Barcelona ya había advertido desde hace varias semanas la necesidad de mejorar las condiciones contractuales del delantero egipcio, después de que acaparara todas las miradas con fuerza durante la pretemporada.

Hamza terminó la gira preparatoria como el máximo goleador del Barcelona, tras marcar 4 goles en 5 partidos, presentándose de forma contundente y convenciendo a los responsables del club de la necesidad de moverse rápido para blindarlo.

Su brillante rendimiento no fue el único motivo detrás de la premura del Barcelona, ya que el asunto estuvo también relacionado con las circunstancias especiales que rodearon su traspaso al club catalán.

Del Al Ahly al Barcelona por 1,5 millones de euros

Hamza había llegado al Barcelona procedente del Al Ahly, después de pasar 6 meses cedido con el filial, antes de que el club catalán decidiera activar la cláusula de compra definitiva por 1,5 millones de euros.

Sin embargo, el valor de la operación no era fijo, ya que el coste final del traspaso podía elevarse de forma considerable en función de las variables ligadas al jugador.

Y con la rápida evolución que experimentó Hamza, la directiva del Barcelona comenzó a preocuparse por su situación contractual, sobre todo porque la cláusula de rescisión de su anterior contrato ascendía a solo 15 millones de euros.

El Barcelona eleva la cláusula de rescisión

El plan del club catalán tenía como objetivo elevar el valor de la cláusula de rescisión en el contrato de Hamza hasta los 150 millones de euros, en un intento de protegerlo de las ambiciones de otros clubes.

El reciente caso de Dro vino a aumentar la determinación del Barcelona de actuar con rapidez, después de que el jugador abandonara el club tras el pago de su cláusula de rescisión de 6 millones de euros.

De ahí que el Barcelona intensificara sus contactos con el agente de Hamza, hasta que ambas partes alcanzaron un nuevo acuerdo que garantiza la continuidad del delantero egipcio en el club hasta el año 2030.

De un fichaje de 1,5 millones a un talento protegido

La nueva renovación supone un gran salto en la situación de Hamza dentro del Barcelona, después de haber llegado al club como una inversión de 1,5 millones de euros, antes de convertirse en poco tiempo en uno de los jóvenes jugadores más destacados que el club se afana en proteger.

Y con la llamativa explosión en el nivel del delantero egipcio, el Barcelona se movió con rapidez para asegurar su futuro, de modo que Hamza queda ahora vinculado al club catalán hasta el verano de 2030, en lugar de su contrato anterior, que se extendía hasta 2029.

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