"Una gran noticia o una catástrofe": el futuro de Alcaraz pende de una sola decisión

Tras una ausencia de casi cuatro meses de las pistas por una lesión en su muñeca derecha, el futuro de la estrella española Carlos Alcaraz en el US Open queda pendiente de su participación en el Masters 1000 de Cincinnati, cuyo inicio está previsto para el próximo 13 de agosto, según confirmó el británico Greg Rusedski, ex número cuatro del mundo, quien consideró que el torneo estadounidense será "decisivo" para determinar si el jugador español podrá competir en el último Grand Slam de la temporada.

Según Rusedski, en declaraciones al pódcast "Off Court", "para que Alcaraz tenga alguna posibilidad de jugar el US Open, tiene que jugar en Cincinnati", y añadió: "Si juega en Cincinnati y su muñeca se mantiene bien, será una noticia excelente para nuestro deporte, porque sin duda necesitamos su regreso".

Cuatro meses de ausencia y seis grandes torneos

Alcaraz, natural de Murcia, no ha participado en ningún torneo desde el pasado 15 de abril, cuando sufrió una lesión en su muñeca derecha durante su primera participación en el Barcelona Open (Conde de Godó), una ausencia que le obligó a renunciar a los torneos de Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's y Wimbledon, además del Masters 1000 de Canadá.

Y a pesar de la inclusión del nombre del jugador español en la lista de participantes de Cincinnati, su participación aún no está garantizada y dependerá del avance de su recuperación, en un momento en el que las miradas se dirigen hacia el torneo estadounidense como la posible plataforma de su regreso a las pistas.

Rusedski fue más contundente al evaluar el escenario contrario, cuando afirmó: "Si no juega en Cincinnati, sabemos que no jugará el US Open, y habrá estado alejado del tenis durante muchísimo tiempo", en una clara alusión a que el torneo estadounidense será la última prueba para determinar si Alcaraz está listo para competir en Nueva York.

Y pese a su deseo de ver al español competir de nuevo, Rusedski insistió en que Alcaraz no debe precipitar su regreso y ha de respetar su periodo de recuperación, al señalar: "Tiene que ser inteligente, porque necesita aumentar la carga de sus entrenamientos de forma gradual hasta cierto nivel, y no quiere precipitarse demasiado".

Por último, el extenista británico insinuó que el sistema del torneo de Cincinnati podría facilitar el regreso de Alcaraz a la competición, sin desvelar más detalles.