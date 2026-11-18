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Los recientes cambios en el banquillo del Manchester United abren interrogantes sobre el futuro de su capitán, Bruno Fernandes, sobre todo ante la cercanía del final de su contrato y la falta de acuerdo para su renovación. Con la llegada del nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, una exestrella del club ha propuesto un nombre que, a su juicio, es capaz de liderar el proyecto del equipo en la próxima etapa.

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Ashley Young considera que ha llegado el momento de empezar a pensar en un sustituto para Fernandes, aunque reconoce el gran papel que ha desempeñado el portugués desde su llegada al Manchester United procedente del Sporting de Lisboa en enero de 2020, tras haberse mantenido como uno de los jugadores más destacados del equipo durante los últimos años.

Young declaró en el programa «Overlap Daily»: «Ha sido increíble para el club y ha sido el jugador más destacado, pero han pasado muchas cosas. Ha rechazado otra oferta de renovación, según lo que se oye».

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Y añadió: «Quieres construir un equipo en torno a un jugador. Cumplirá 33 años el año que viene. La edad es solo un número, pero ya no está en su mejor momento. No digo que esté acabado, pero ya se está haciendo mayor».

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Fernandes se acerca a los últimos meses de su contrato, después de haber rechazado, según los informes, dos ofertas de renovación. El Manchester United tiene la opción de ampliar el contrato de su capitán por un mes adicional, lo que podría evitar su salida a coste cero el próximo verano, aunque no garantiza su continuidad, ya que el club seguiría pudiendo venderlo durante 2027 si decide activar esa cláusula, según el portal Metro.

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Un sustituto para Bruno desde la Premier League

Young señaló al recambio que considera idóneo: Morgan Gibbs-White, jugador del Nottingham Forest y de la selección inglesa. A su juicio, el centrocampista, que cumplirá 27 años el próximo mes de enero, reúne las condiciones necesarias para ocupar la posición de mediapunta y liderar un nuevo proyecto en Old Trafford.

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«Yo, personalmente, iría a por Morgan Gibbs-White. Lanzo ese nombre, pero piensas en un jugador que ocupe la posición de mediapunta y quieres construir un equipo en torno a él», afirmó Young. Y prosiguió: «Es joven y ambicioso, y acaba de entrar en la convocatoria de la selección inglesa. Creo que tiene el potencial para jugar en un club más grande, con todo el respeto al Nottingham Forest. Lo veo como un jugador que el Manchester United necesita en sus mejores años».

Y completó: «Ha hecho lo suficiente en el Nottingham Forest para demostrar que es capaz de jugar en un club más grande como el Manchester United y de soportar allí la presión y la responsabilidad». Gibbs-White tiene contrato con el Forest hasta 2028, por lo que su fichaje depende de la postura de su club respecto a su salida.

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