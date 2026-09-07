Una exestrella del Barcelona anuncia su retirada

El extremo Cristian Tello anunció su retirada del fútbol profesional, tras una trayectoria de 16 años al más alto nivel, a través de un vídeo publicado en sus cuentas de las redes sociales, en el que repasó los momentos más destacados de su carrera y agradeció a todos los que le acompañaron durante ella.

Tello dijo al inicio de su mensaje, recogido por el diario catalán "Sport": "Hoy es uno de esos días difíciles para cualquier jugador. Ha llegado el momento de despedirme del fútbol profesional".

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La trayectoria de Tello estuvo especialmente ligada al Barcelona, tras formarse en la academia del club, después de pasar también por el Damm y el Espanyol durante las etapas de formación, antes de llegar al primer equipo en la temporada 2011-12 bajo la dirección de Pep Guardiola.

El extremo disputó 86 partidos con el conjunto catalán, en los que marcó 20 goles, y ganó la Liga española, la Copa del Rey y la Supercopa de España, antes de que finalizara su etapa en el Camp Nou en 2014.

Tello se marchó después al Oporto y a la Fiorentina, antes de regresar a España de la mano del Real Betis, donde pasó cinco temporadas y se coronó con la Copa del Rey.

El jugador español continuó posteriormente su trayectoria con Los Ángeles FC, Al Fateh y Al Orobah, además de su última experiencia en los Emiratos.

16 años de profesionalismo

Tello reconoció que no imaginaba vivir su mayor pasión durante todos estos años al más alto nivel, y dijo: "En la vida, no habría imaginado disfrutar de lo que amo al más alto nivel durante 16 años".

Y añadió el futbolista de 35 años: "Me considero verdaderamente especial", reconociendo al mismo tiempo que su trayectoria no estuvo exenta de momentos difíciles que le ayudaron, según su descripción, a crecer y a formar su personalidad actual.

Tello inicia ahora una nueva etapa alejado de la competición, y dijo: "Comienza una etapa nueva, diferente en mi vida, sin ese deseo de competir, pero con la misma felicidad".

El jugador dedicó una parte de su mensaje de despedida a su familia, agradeciendo a su esposa y a sus dos hijas, y dijo: "Estoy seguro de que sin ellas a mi lado no habría disfrutado de todo esto. Fueron mi motor en toda esta historia".

Tello cerró su mensaje agradeciendo a todos los clubes que formaron parte de su trayectoria profesional, poniendo así el telón sobre una carrera de 16 años en los terrenos de juego.

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