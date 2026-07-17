Una estrella del Real Madrid coquetea con Mourinho: «Nos llevará a ganar títulos»

Trent Alexander-Arnold, estrella del Real Madrid, se muestra satisfecho de trabajar con José Mourinho en la pretemporada y afirma que siempre lo ha admirado y quiere aprender de él.

La web del Real Madrid publicó sus declaraciones en «RM Play»: «Todo va bien. Hace mucho calor y los entrenamientos son muy intensos, algo normal en la pretemporada».

«En las vacaciones tienes unas semanas para descansar y luego vas recuperando la forma poco a poco. Llego preparado y con muchas ganas de volver a entrenar».

Sobre su trabajo con Mourinho, el inglés añadió: «Las cosas van de maravilla. Siempre me ha impresionado; ya me he enfrentado a él varias veces en Inglaterra, y es un placer trabajar con él y con su cuerpo técnico».

«Mourinho es un técnico de personalidad fuerte, con principios y exigencias muy altos. Quiero conocerlo mejor y aprender de sus ideas; estoy seguro de que nos enseñará mucho y nos llevará a ganar títulos esta temporada».

Sobre los objetivos del equipo en la pretemporada, añadió: «Buscamos llegar en óptimas condiciones físicas y entender cómo quiere que juguemos y cómo se construirá el equipo a lo largo del curso».

Concluyó: «Llevaba mucho tiempo sin jugar, así que es fantástico volver al fútbol y sentar las bases para una temporada exitosa».