Una estrella del Barcelona hace una valiente confesión sobre el Real Madrid

El holandés Frenkie de Jong, estrella del Barcelona, comentó la derrota en el Clásico ante el Real Madrid por 1-2 en la décima jornada de LaLiga.

De Jong no estuvo en el once titular del Barça, pero entró como suplente en el minuto 74, en lugar de Fermín López.

La cadena holandesa Voetbal International publicó las declaraciones de De Jong, que concedió al canal Ziggo Sport.

De Jong, tras regresar a los terrenos de juego después de meses de sufrimiento con la lesión, dijo: «Debo decir que, ante todo, siento una gran decepción».

Y añadió: «Es bueno haber vuelto a jugar, pero perder el Clásico en nuestro campo siempre duele».

Continuó: «Cuando pierdes el partido de esta manera, te queda una mala sensación. Creo que no dimos nuestro mejor nivel durante todo el encuentro. Cometimos más errores de pase de lo habitual».

De Jong señaló: «En cambio, el Real Madrid tiene jugadores en la línea ofensiva que cuentan con mucha velocidad y gran calidad. Pueden hacerte daño con esas cualidades, y eso es justo lo que hicieron. Encajar un gol al final del partido de esta manera es muy frustrante».

El Barcelona había mantenido su registro sin derrotas en la temporada, pero durante esta semana sufrió dos derrotas ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y ante el Real Madrid.

De Jong comentó al respecto: «Es bueno que esto ocurra al inicio de la temporada, porque podemos aprender de ello. Todavía no se ha decidido nada, seguimos siendo líderes de la liga, y además la Liga de Campeones aún está en sus primeras fases».

Y concluyó: «Estoy preparado y me siento bien. Ahora se trata de ir aumentando progresivamente mis minutos de juego. Debo trabajar para volver al once titular lo antes posible».

Finalizó: «Tengo una gran motivación y estoy muy ilusionado. Y cuando tenga las oportunidades, tendré que demostrar mis cualidades dentro del campo».