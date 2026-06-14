Una estrella del Barcelona hace una confesión dolorosa

El portero del Barcelona, el polaco Wojciech Szczęsny, admite que, a sus 36 años, el paso del tiempo ya le pesa.

El diario Sport publicó una extensa entrevista con el guardameta en un canal polaco, donde habló de su vida personal y profesional.

Al ser consultado sobre si le resulta más sencillo afrontar el paso del tiempo en su vida personal o profesional, el guardameta respondió sin titubear.

El guardameta respondió sin dudar: «En la vida personal, el paso del tiempo es agradable; en la profesional, no».

Y añadió: «En mi vida profesional, cada entrenamiento se me hace más difícil, es un sufrimiento que exige mucha energía».

Y añadió: «Me cuesta levantarme por las mañanas y mi cuerpo necesita un esfuerzo cada vez mayor».

Sin embargo, lo asume como un reto diario: «Me levanto, voy a entrenar y lo doy todo».

Le queda un año de contrato con el Barcelona y, pese a sus palabras, quiere seguir en el club, aunque reconoce que no es fácil.

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