Una estrella de Inglaterra pronostica un dúo histórico tras Messi y Ronaldo

El defensa inglés Ezri Konsa cree que Jude Bellingham y Erling Haaland pueden protagonizar una rivalidad histórica durante las próximas dos décadas, al estilo de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Los excompañeros en el Borussia Dortmund deberán dejar de lado su amistad cuando Inglaterra enfrente a Noruega en Miami, en busca de un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

Consa, único titular inglés que ha jugado todos los minutos del torneo, cree que ambos están solo al inicio de una carrera llena de momentos destacados. Al preguntarle ETV si podrían emular la rivalidad Messi-Ronaldo, respondió, según ESPN: «Es muy posible. También está Neymar, que destaca como un jugador de altísimo nivel; así que, dentro de quince años, quizá esté sentado en mi sofá viendo a Haaland o a Jude como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial».

En la lucha por la Bota de Oro, Messi lidera la clasificación junto a Kylian Mbappé, quien marcó su octavo gol en el 2-0 de Francia sobre Marruecos en cuartos. aunque podría haber superado al astro argentino de no ser por la parada de Yassine Bono en su penalti.

Haaland suma uno menos, mientras que Bellingham, sexto con cuatro tantos, ha elevado su nivel desde la Euro 2024, según Consa.

Aunque Inglaterra ha sido criticada por su dependencia de Bellingham y del capitán Harry Kane —cuarto en la lista con seis goles—, Consa lo ve de otra manera y declaró a la BBC: «Estoy seguro de que cualquier rival nos ve y piensa que el partido será muy difícil. Harry Kane es un goleador destacado y Bellingham marca y crea goles, así que ¿por qué no íbamos a contar con ellos? Los tenemos por una razón y vamos a sacar el máximo provecho. Hasta ahora ha funcionado y esperamos que siga así el sábado».