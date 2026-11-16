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Declan Rice afirmó que los jugadores de la selección inglesa sabían que iban a vencer a España en su último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Inglaterra se hizo con el liderato de su grupo en la Liga de Naciones de la UEFA y puso fin a la excepcional racha de la selección española, que se había extendido a 43 partidos sin derrota, tras lograr una emocionante victoria por 3-2 en Madrid.

El diario Metro publicó las declaraciones de Declan Rice, quien elogió enormemente a sus compañeros tras la victoria en la Liga de Naciones de la UEFA, asegurando que sabía que Inglaterra derrotaría al defensor del título del Mundial de 2026.

Rice declaró a la cadena ITV: «Sabíamos que íbamos a vencerlos. El mensaje del entrenador Tuchel tras el partido ante Croacia fue muy positivo».

Y añadió: «Quizás los primeros diez minutos fueron los mejores que hemos ofrecido jamás. Hubo una presión constante y pudimos haber marcado dos o tres goles».

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Prosiguió: «Si no nos hubiésemos quedado en inferioridad numérica y jugando con diez jugadores, habríamos tenido mayor posesión del balón, y empezamos a ver cómo sus jugadores se adelantaban para presionar, se abrieron espacios más amplios ante nosotros y habríamos podido dar a nuestros jugadores ofensivos la oportunidad de brillar, tal como hicieron durante la segunda parte».

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Señaló: «Jugar con 10 jugadores durante media hora y conseguir la victoria por 3-2 ante esta selección es algo tremendo. Es un triunfo enorme, y todo el reconocimiento para cada uno de los que contribuyeron a ello».

Rice completó sus declaraciones diciendo: «Cuando marcaron el segundo gol, quizás pensé que el partido se encaminaría hacia un resultado distinto, dada la magnitud de la presión que ejercieron sobre nosotros, pero mostramos esa firmeza».

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Y apuntó: «Seguimos dándolo todo e hicimos cualquier cosa por este escudo, por este equipo, por nuestros jugadores y por el entrenador».

Al mismo tiempo, el diario Sport publicó las declaraciones de Harry Kane, capitán de la selección inglesa, tras la victoria de Inglaterra.

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Harry Kane reconoció que España iguala en potencia a las mejores selecciones del mundo.

El astro del Bayern Múnich afirmó: «Es bueno para nosotros disputar estos partidos ante las mejores selecciones y poner a prueba nuestro nivel».

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Y agregó: «Antes de la tarjeta roja, éramos el conjunto dominante y más eficaz, pero todo cambió después de eso y nos vimos obligados a centrarnos en resistir hasta el final».