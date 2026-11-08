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Traducido por

Una estadística embarazosa deja en evidencia a Vinícius frente al brillo de Diomande

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
Primera División
Vinicius Junior
Y. Diomande
España

Diomande pone a Vinicius en una situación muy complicada

Yan Diomande es uno de los jugadores del Real Madrid que le han dado al entrenador José Mourinho un gran salto de calidad durante las últimas semanas.

La cadena Defensa Central señaló que Diomande ha cubierto el vacío dejado por su compañero Vinicius Junior, e incluso lo ha puesto en una situación muy comprometida antes de su regreso de la sanción en LaLiga.

Uno de los ejemplos que ilustran esto es que el jugador marfileño completó 6 regates exitosos solo en el enfrentamiento ante el Valencia, mientras que Vinicius apenas pudo completar 4 regates, pero en el conjunto de sus partidos ante el AEK de Atenas, el Leipzig, la Roma, el Villarreal, el Atlético de Madrid, el Elche y el Rayo Vallecano.

No cabe duda de que la cercanía del regreso de Vinicius a los terrenos de juego en las competiciones de LaLiga explica por qué se le plantearon continuamente preguntas a José Mourinho sobre este dilema, durante la rueda de prensa que precedió al enfrentamiento ante el Valencia en el estadio de Mestalla.

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El entrenador portugués dijo a los medios de comunicación: «Para mí, la prioridad absoluta es el equipo. Nunca tomaré, de forma deliberada, una decisión que pueda perjudicar al grupo en beneficio de un jugador concreto».

Y añadió: «En la Liga de Campeones de Europa se podría haber planteado esta cuestión, pero cuando Vinicius esté disponible, gestionaré la situación en consecuencia».

Aclaró: «Quiero que los jugadores afronten cada partido centrados en el presente, aunque yo, como entrenador, deba tener una visión diferente».

Y destacó: «Mi responsabilidad es evaluar la serie de compromisos y partidos que nos esperan. El enfrentamiento ante el AEK de Atenas fue una buena oportunidad para Vinicius, y también para darle algo de descanso a Güler».

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