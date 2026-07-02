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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Una despedida histórica: Džeko supera a Ronaldo con un logro excepcional en el Mundial

E. Dzeko
C. Ronaldo
L. Modric
USA vs Bosnia and Herzegovina
USA
Bosnia and Herzegovina
World Cup
Portugal vs Croacia
Portugal
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Portugal
Croacia
EE. UU.
Canadá

El jugador bosnio no será el único en alcanzar esta cifra durante mucho tiempo.

El veterano bosnio Edin Džeko se despidió del Mundial 2026 tras jugar contra Estados Unidos en la ronda de 32.

Bosnia quedó eliminada tras perder 2-0 ante el anfitrión este jueves.

Aun así, Džeko hizo historia al salir en el once inicial y jugar 51 minutos antes de lesionarse.

Según Opta, es el primer jugador de 40 años o más (sin contar porteros) que disputa un partido eliminatorio en un Mundial.

Lo hizo con 40 años y 106 días.

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
Croacia crest
Croacia
CRO

No obstante, este récord podría igualarlo en pocas horas Cristiano Ronaldo (41 años) o Luka Modrić (40 años) si juegan el viernes en los octavos entre Portugal y Croacia.

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