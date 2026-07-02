Una despedida histórica: Džeko supera a Ronaldo con un logro excepcional en el Mundial

El veterano bosnio Edin Džeko se despidió del Mundial 2026 tras jugar contra Estados Unidos en la ronda de 32.

Bosnia quedó eliminada tras perder 2-0 ante el anfitrión este jueves.

Aun así, Džeko hizo historia al salir en el once inicial y jugar 51 minutos antes de lesionarse.

Según Opta, es el primer jugador de 40 años o más (sin contar porteros) que disputa un partido eliminatorio en un Mundial.

Lo hizo con 40 años y 106 días.

No obstante, este récord podría igualarlo en pocas horas Cristiano Ronaldo (41 años) o Luka Modrić (40 años) si juegan el viernes en los octavos entre Portugal y Croacia.