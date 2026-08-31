"Fue una decisión que dolió y que todavía ahora me duele en lo más profundo, pero entiendo que ha llegado el momento", escribió Messi en un texto cargado de emoción. "Siempre he amado estar con la selección. Siempre lo he dado todo y ahora ya no tengo nada más que ofrecer; además, vienen grandes jugadores jóvenes que se han ganado su lugar."

La final del Mundial del 19 de julio, que él y sus compañeros perdieron por 0-1 contra España tras la prórroga, fue así el último partido internacional de Messi. El futbolista de 39 años explicó que escribió el texto de su retirada de la selección dos días después de la final perdida.

"Os juro que siempre lo he dado todo, no solo en los últimos años, en los que lo ganamos todo, sino también antes", explicó Messi: "Siempre he luchado y me he vaciado por esta camiseta para daros alegría y para haceros sentir orgullosos, a través del fútbol, de ser argentinos."

¿Cuántos partidos ha jugado Lionel Messi con Argentina?

Messi disputó 207 partidos con la selección, en los que marcó 125 goles. Ambas son cifras récord. Su mayor éxito llegó en 2022 en Catar, cuando llevó a Argentina a su tercer título mundial. En el Mundial XXL de Estados Unidos, México y Canadá, los sudamericanos estuvieron muy cerca, pero esta vez cayeron en la final ante España. También doce años antes Messi había perdido la final del Mundial de 2014 contra Alemania, igualmente por 0-1 tras la prórroga.

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"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberos regalado, junto a mis compañeros, momentos de ensueño. Ha sido una locura poder vivir todo esto con vosotros. ¡Os quiero!", escribió Messi: "Gracias, Dios, por haberme hecho argentino."

Tras la muerte de su padre, Jorge Messi había fallecido el 8 de agosto, estaba "aún más convencido que antes" de que su retirada era la decisión correcta.