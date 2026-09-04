Frenkie de Jong, la estrella del Barcelona, se enfrenta a una encrucijada que podría acarrear consecuencias inesperadas, después de tomar una serie de decisiones polémicas desde el fin de su participación con la selección de los Países Bajos en el Mundial el pasado 30 de junio debido a una lesión.

Según el diario español "As", la primera y más determinante decisión fue que Frenkie de Jong disputara los tres últimos partidos del Mundial pese a sentir dolores en su rodilla derecha, unos dolores que se agravaron de forma preocupante, hasta el punto de que se le vio visiblemente afectado durante el enfrentamiento ante Marruecos.

De Jong justificó su postura asegurando que los médicos se equivocaron en el diagnóstico de su estado, tras haber restado gravedad a los dolores que sufría en la rodilla.

Y después de la eliminación de los Países Bajos ante Marruecos, Frenkie decidió tomarse varias semanas de descanso, antes de regresar el 13 de julio a la ciudad deportiva, mostrándose visiblemente preocupado, luego de que el dolor persistiera y la hinchazón de la rodilla apareciera de manera evidente.

Las pruebas a las que se sometió en Barcelona confirmaron la gravedad de la lesión, después de que revelaran la existencia de una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

El jugador se encontró ante dos opciones para tratar la lesión, cada una con sus pros y sus contras; la primera era someterse a una operación quirúrgica, lo que habría supuesto su ausencia durante un periodo de entre cinco y seis meses, con la garantía de recuperar el estado de su rodilla derecha en un porcentaje cercano al 100 %, y la segunda era seguir un tratamiento conservador, que podría haberle permitido volver al cabo de unos tres meses si tenía éxito, pero que conlleva a cambio el riesgo de no ofrecer garantías totales sobre la estabilidad de la rodilla.

Ante esta situación, y en contra de la opinión del cuerpo médico del club, el jugador decidió seguir el tratamiento conservador, asumiendo el riesgo de no recuperarse al 100 %.

Tras un mes y medio de rehabilitación, De Jong saltó al terreno de juego el 25 de agosto para comprobar la estabilidad de su rodilla y su nivel de comodidad, pero los resultados no fueron positivos, y se vio obligado a abandonar el campo visiblemente afectado.

Con esta primera recaída en el transcurso de su tratamiento, el club volvió a presionar al jugador, y le aconsejó abrir una nueva etapa en el manejo de la lesión.

Incluso el cirujano Juan Carlos Muñoz se reunió con el jugador neerlandés para recomendarle someterse a la operación como la mejor solución, pero Frenkie se mantuvo en su postura, prefiriendo agotar todas las opciones que ofrece el tratamiento conservador.

Los sentimientos entre las partes implicadas se caracterizan actualmente por una fuerte contradicción; pues el Barcelona insiste en que el único camino viable para evitar que se repitan los casos de Samuel Umtiti y Ansu Fati es someterse a la cirugía, pero el jugador neerlandés sigue reticente a aceptar la solución quirúrgica, consciente de que se perdería prácticamente tres cuartas partes de la temporada.

El Barcelona, en cualquier caso, ha tomado decisiones que evidencian en gran medida lo limitadas que son las expectativas respecto a Frenkie a corto y medio plazo, y el fichaje de Rodri y la inscripción de Bryan Fariñas con el primer equipo llegan como dos claras muestras de ello.

En este contexto, el club habla de gestionar el estado del jugador día a día para evaluar su situación, evitando fijar fechas o establecer expectativas sobre su regreso, siendo consciente de que el asunto es sumamente complejo y podría acarrear consecuencias inesperadas.

De Jong se enfrenta a la crisis de la falta de tiempo, que juega en su contra, ya que la primera propuesta contemplaba un plazo de 4 semanas para evaluar el tratamiento conservador, mientras que ahora han transcurrido más de 6 semanas y la situación sigue siendo complicada, sin indicios de una solución próxima.

Xavi Hernández, el nuevo seleccionador de los Países Bajos, recibió durante su presentación una pregunta sobre el estado de De Jong, y respondió que lo más importante es que el jugador se recupere por completo, consciente de que no podrá contar con el jugador del Barcelona en su primera aparición al frente de la selección de los Países Bajos el 24 de septiembre ante Alemania.

Los indicios apuntan a que se tomará el parón internacional de finales de este septiembre como fecha decisiva para determinar el plan definitivo, ya que la cirugía significaría la ausencia de De Jong hasta el próximo abril y el fin de su temporada en la práctica, mientras que mantenerse en su postura actual supondría la incertidumbre sobre la fecha de su regreso, que no llegaría antes de noviembre en el mejor de los casos, además de las dudas que rodean el estado de su rodilla derecha.



Pueden debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de "Kooora"