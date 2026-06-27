¡Una decisión excepcional antes del partido entre Marruecos y Holanda en el Mundial!

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, suspendió clases y labores administrativas el lunes para evitar el colapso vial por el partido de dieciseisavos del Mundial 2026 entre Marruecos y Países Bajos.

La medida se basa en estimaciones de la FIFA, que prevé la llegada de unos 20 000 aficionados holandeses solo desde Kansas City, además de miles de seguidores marroquíes y locales, lo que podría colapsar el tráfico.

La medida afecta a todos los centros educativos públicos y privados y a las oficinas oficiales, salvo los servicios esenciales. El gobernador pide al sector privado flexibilidad, como teletrabajo o cambios de horario, para que los empleados puedan ver el partido sin afectar a la productividad.

El duelo entre los «Leones del Atlas» y los «Molinos Naranjas» es uno de los más atractivos de la primera eliminatoria, pues ambas selecciones aspiran a llegar lejos tras su buen desempeño en la fase de grupos.

El estadio de Monterrey, que ya registró lleno en tres partidos de la fase de grupos —incluidos Túnez-Suecia y Túnez-Japón—, albergará este duelo el lunes 29 de junio en un ambiente excepcional.