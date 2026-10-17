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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Una decisión arbitral polémica favorece a la estrella de Marruecos ante el Barcelona

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
A. Ezzalzouli
España
Marruecos

El partido entre el Barcelona y el Real Betis, en la novena jornada de LaLiga, vivió momentos de tensión por unas acciones arbitrales polémicas.

La primera mitad terminó con ventaja del Barcelona por 2-1, antes de que el conjunto catalán ampliara la cuenta con el tercer gol en el minuto 51.

Sin embargo, el Real Betis no tardó en recortar distancias con su segundo gol, obra de su jugador marroquí Abde Ezzalzouli, para poner el 3-2 en el minuto 54.

El diario "Sport" señaló que el segundo gol del Betis estuvo precedido por una falta a favor de Fermín López que el árbitro De Burgos Bengoetxea no señaló, lo que permitió a Ezzalzouli seguir la jugada y quedarse solo ante el portero Joan García.

López sufrió un agarrón y cayó al suelo, pero Álvaro Valles, portero del Betis, le pidió que se levantara rápidamente tras el gol de Ezzalzouli e incluso intentó obligarlo a ponerse de pie agarrándolo y empujándolo para que se incorporara.

Fue entonces cuando Lamine Yamal intervino para defender a su compañero y recibió una agresión de Facundo Bernal. En un principio, ambos jugadores se enzarzaron con las manos, pero el futbolista del Real Betis terminó agarrando a Yamal por el cuello.

Y cuando Yamal logró zafarse, Bernal le propinó un cabezazo, en una escena que no pasó desapercibida para el árbitro del encuentro, que mostró la tarjeta roja directa al jugador del Betis una vez que se calmaron los ánimos.

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