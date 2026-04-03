Una crisis sin precedentes sacude al Barcelona... y Laporta es el principal acusado

A pesar de los intentos de Juan Laporta, presidente del Barcelona, de presumir del nuevo estadio del Camp Nou, la realidad pone de manifiesto una serie de fracasos consecutivos que amenazan la reputación del proyecto más ambicioso de la historia del club.

Tras la crisis de la instalación del techo, ha surgido un nuevo problema aún más grave relacionado con la visibilidad de los aficionados en las gradas, lo que ha convertido la esperada obra maestra arquitectónica en un quebradero de cabeza crónico para la directiva del club catalán.

Según un informe publicado por el diario catalán «Ara», las primeras filas de las gradas del Camp Nou adolecen de un grave defecto de ingeniería que hace que la visibilidad sea casi imposible.

Los aficionados que pagaron sumas astronómicas por reservar sus asientos VIP no ven más que las vallas publicitarias que rodean el estadio, en una escena que los expertos han calificado de «fracaso estrepitoso» en cuanto a diseño y ejecución.

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Bajar el nivel del terreno de juego

Los ingenieros consultados por el periódico confirmaron que la única solución posible para corregir este error consiste en bajar el terreno de juego un metro por debajo del nivel del suelo.

Sin embargo, esta opción, a pesar de su eficacia, resulta muy costosa desde el punto de vista financiero, además de que retrasaría la entrega del proyecto final, que ya sufre una gran presión de tiempo.

Una solución que genera una nueva crisis en el alcantarillado

Pero bajar el nivel del terreno de juego no está exento de graves consecuencias, ya que, según los expertos, esta modificación complicará la red de alcantarillado del estadio, ya que los ingenieros tendrán que encontrar nuevos puntos de desagüe situados por debajo del nivel sur del terreno de juego, lo que podría requerir un rediseño completo de la infraestructura.

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El informe señala que la responsabilidad de este error no recae en la empresa «Limac», encargada de las obras, sino en la propia directiva del Barcelona, que modificó algunos detalles del proyecto original sin un estudio suficiente.

El error histórico de Laporta

Históricamente, el problema de visibilidad en el Camp Nou no es nuevo, ya que surgió por primera vez en 1994. El proyecto elaborado por el expresidente Josep Maria Bartomeu incluía abordar precisamente este punto, pero con el regreso de Laporta a la presidencia del club, se modificó el diseño y se descartó la solución propuesta, lo que agravó el problema.

Uno de los arquitectos que habló con el periódico describe la situación diciendo: «Reacondicionar un estadio con un coste de 1.500 millones de euros y cometer un error de tal magnitud socava la credibilidad del proyecto en su esencia».

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La directiva del Barcelona en apuros... y la afición enfadada

Dentro del club, los responsables son conscientes de la magnitud del error, pero intentan minimizarlo ante los medios para evitar rendir cuentas; sin embargo, la ira de la afición va en aumento, especialmente entre los abonados, que se sienten engañados por las promesas del «nuevo estadio».

Mientras Laporta sigue promocionando sus logros arquitectónicos, parece que el nuevo Camp Nou se enfrenta a una verdadera prueba entre la opulencia anunciada y una realidad llena de errores, en un proyecto que podría pasar de ser el orgullo de Barcelona a convertirse en una pesada carga para su historia.