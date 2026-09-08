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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Traducido por

Una conversación privada revela: Rodri, nuevo fichaje del Barça, se burla de un rival

Primera División
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Rodri

El Barcelona pasó literalmente por encima del FC Valencia el fin de semana; la superestrella Rodri incluso se burló del rival durante el partido.

El FC Barcelona está arrasando en estos momentos en LaLiga española bajo las órdenes de Hansi Flick y este fin de semana también goleó por 5-0 al Valencia CF en su propio estadio. El fichaje Rodri, que llegó antes de la temporada procedente del Manchester City, por eso no pudo evitar burlarse un poco incluso durante el partido.

El internacional español fue sustituido, al igual que su compañero Pau Cubarsi, con 3-0 a favor de los catalanes en el minuto 62, y en el banquillo intercambió directamente unas palabras con el defensa. La conversación privada fue captada por las cámaras y hecha pública en el programa 'El Dia Despues'.

"Estos tipos son realmente vagos, muy vagos. Realmente malos", se burló Rodri del rival del equipo de Flick y al mismo tiempo también se mostró aparentemente algo sorprendido de que su equipo lo tuviera tan fácil en Mestalla.

La conversación entre las dos estrellas del Barça continuó, con Rodri pidiendo a sus compañeros que le aclararan cómo le había ido al club la temporada pasada, después de que el Valencia sea actualmente colista de la tabla tras tres jornadas.

Rodri, sobre el Valencia: "¡Son terribles!"

Al parecer, no podía conciliar el nivel actual del club con su reputación como gran club español. "Son terribles, son terribles. ¿En qué puesto acabó el Valencia el año pasado?", preguntó.

Las críticas de Rodri no se limitaron solo al rendimiento general del equipo, sino que señaló expresamente sus errores tácticos y la falta de ambición en la segunda parte. "En la segunda parte ni siquiera cruzaron la línea de medio campo", dijo.

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