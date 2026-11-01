Una condición decisiva separa al Barcelona del "fichaje esperado" en invierno

El argentino Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, ha vuelto a entrar en el radar del Barcelona, en medio de los esfuerzos del club catalán por reforzar su línea defensiva durante el próximo mercado invernal, después de que las lesiones consecutivas provocaran una crisis en la zaga que ha dejado al técnico Hansi Flick con opciones limitadas en el puesto de central.

Según el diario catalán "Sport", el defensa argentino sigue siendo uno de los nombres sobre la mesa de Deco, director deportivo del Barcelona, como posible opción para reforzar la retaguardia, aunque la concreción de la operación está ligada a una condición fundamental: la capacidad del club de ficharlo a un coste económico bajo, acorde con las restricciones impuestas a su presupuesto y con las reglas del fair play financiero.

El diario citó a Laurie Whitwell, periodista especializada en noticias del Manchester United de la revista "The Athletic", quien señaló que el interés del Barcelona en fichar a Martínez sigue vigente, pero condicionado a la posibilidad de cerrar la operación en términos económicos adecuados, lo que convierte la postura del club inglés en un factor decisivo para determinar el futuro de las negociaciones.

La necesidad del Barcelona de reforzar el puesto de central ha aumentado tras la cadena de lesiones que ha golpeado a su plantilla, y que ha afectado a Eric García, Jules Koundé, Andreas Christensen y Xavi Espart, lo que ha devuelto el asunto de la contratación de un nuevo defensa al primer plano de las prioridades de la dirección deportiva, después de que Deco no lograra convencer a Flick el pasado verano de la necesidad de fichar a un jugador para esa posición.

Martínez, de 28 años, tiene contrato con el Manchester United hasta junio de 2027, con una cláusula que permite ampliarlo una temporada adicional, pero su futuro en Old Trafford no parece estar resuelto, especialmente con los informes que hablan de la posibilidad de su salida.

El mercado invernal podría representar una oportunidad adecuada para ambas partes, ya que el Manchester United puede evitar que el jugador entre en el último año de su contrato, mientras que el Barcelona espera aprovechar su situación contractual para hacerse con un defensa que posee experiencia internacional sin asumir un coste elevado.

El defensa argentino no atraviesa su mejor momento con el equipo inglés, en medio de las críticas que ha recibido por su nivel, además de la tensión que generaron sus declaraciones sobre la escasez de inversiones del club el pasado verano.

Su crisis se agravó, asimismo, tras su expulsión ante el Chelsea después de recibir dos amonestaciones en cuatro minutos durante la segunda parte.