En una emotiva comparación entre las trayectorias de las dos mayores leyendas de la historia del fútbol, el exastro inglés Gary Lineker expresó su profundo pesar por la tensa manera en que parece haber terminado la carrera internacional de Cristiano Ronaldo, subrayando que "el Don" merecía una despedida acorde con su grandeza, al estilo de la escena legendaria que vivió Lionel Messi en Buenos Aires.

Las declaraciones de Lineker llegaron al margen de la conferencia "Semana de los Líderes de la Industria del Deporte" en el estadio Stamford Bridge de Londres, apenas 24 horas después del extenso comunicado emitido por Ronaldo (41 años) para explicar las razones de su sorpresiva marcha de la concentración de la selección portuguesa la semana pasada, en el que acusó a su entrenador Jorge Jesus de incumplir sus promesas.

En el polo opuesto, la escena en el otro continente fue diferente, pues Lionel Messi se despidió de la afición de Argentina de manera perfecta, marcando un gol y dando dos asistencias en la victoria amistosa por 3-0 ante Benín, entre cálidos aplausos y cánticos que no cesaron en el estadio Monumental, en una noche que pareció un homenaje a toda una trayectoria.

Lineker dijo a los periodistas con tono triste: "Creo que es un poco triste porque fue un jugador grandioso, y al final, dentro de cinco o diez años, nadie recordará esta tensión; solo recordaremos lo grande que fue".

Y añadió la leyenda del fútbol inglés: "Pero creo que la despedida de Messi fue muy emotiva, y creo que Cristiano merece lo mismo".

Esta declaración vuelve a poner de relieve la rivalidad histórica entre las dos estrellas que compartieron el trono del fútbol durante más de una década y media, en la que Messi ganó el Balón de Oro ocho veces frente a las cinco de Ronaldo, aunque ninguno de los dos figura hoy entre los candidatos con más opciones al premio este año.

Durante su intervención, Lineker no dejó pasar la ocasión para elogiar a su compatriota Harry Kane, que igualó el récord de partidos internacionales con Inglaterra con 125 encuentros, empatado con el legendario portero Peter Shilton, tras su participación ante la República Checa, elevando su cuenta a 91 goles en la victoria por 3-0.

Lineker, que marcó 48 goles con la camiseta de los Tres Leones, elogió al actual capitán de la selección describiéndolo como uno de los mejores jugadores de la historia de Inglaterra, al decir: "Creo que merece estar en esa lista, quizás junto a Bobby Charlton, y tal vez incluso a Bobby Moore; miren su registro, es asombroso".

Y concluyó: "No es solo un goleador, ni solo un jugador de área como yo; es mucho más que eso. Puede retrasar su posición, reparte pases por todas partes, marca todo tipo de goles, con ambas piernas, de cabeza; lo tiene todo".



