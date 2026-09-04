El sueco Alexander Isak acaparó los focos al inicio del duelo entre el Liverpool y el Ipswich Town, tras marcar dos goles durante los primeros minutos, para dar a su equipo una ventaja temprana e inscribir su nombre en el registro de récords del club.

Según la red de estadísticas «Opta», Isak se convirtió en el autor del doblete más rápido del Liverpool en la Premier League desde 2011, cuando el argentino Maxi Rodríguez marcó dos goles en los primeros 7 minutos ante el Fulham.

El delantero sueco anotó sus dos goles en los minutos 6 y 9, confirmando su fuerte inicio con el Liverpool esta temporada, después de haber batido las redes del Nottingham Forest en la jornada anterior, elevando su cuenta a 3 goles en la competición.

El arranque de Isak cobra especial importancia después de haber afrontado una primera temporada difícil con el Liverpool a causa de las lesiones, ya que su participación se limitó a 22 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó solo 4 goles.

Isak había llegado al Liverpool procedente del Newcastle en un fichaje récord, en medio de grandes esperanzas de que se convirtiera en una de las principales armas ofensivas del equipo, algo que el delantero sueco ha empezado a confirmar con el inicio de la nueva temporada.