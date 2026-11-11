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El centrocampista de España Martin Zubimendi ha calificado de auténtica bendición compartir vestuario con Rodri en la selección. Al recordar su participación como suplente en la final del Mundial de 2026, Zubimendi expresó su enorme orgullo por haber contribuido a la época dorada de la Roja.

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Zubimendi asume un papel fundamental en la selección de Luis de la Fuente

Aunque los minutos de Martin Zubimendi en el Arsenal han fluctuado, su puesto en la selección española sigue siendo seguro a las órdenes del seleccionador Luis de la Fuente.

Mientras La Roja se prepara para sus próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, Zubimendi recordó su aportación a la victoriosa campaña de España en el Mundial de 2026 disputado en Norteamérica.

Aunque tuvo pocas oportunidades por la fuerte competencia en el centro del campo, el exjugador de la Real Sociedad tuvo una intervención crucial en la final contra Argentina.

Rodri, el gran referente en el centro del campo

Competir por el puesto de mediocentro defensivo con Rodri, exjugador del Manchester City, podría intimidar, pero Zubimendi considera que estar a su sombra es una oportunidad de aprendizaje incalculable junto al ganador del Balón de Oro.

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«Una bendición. Le debo en parte mis títulos. Ha sido un jugador clave en todos los torneos que hemos disputado», declaró Zubimendi a MARCA.

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«Si me da unos minutos, intentaré aprovecharlos al máximo, pero entiendo perfectamente que es un jugador de talla mundial y el mejor en su posición».

La emoción de disputar los últimos minutos de la final del Mundial

Zubimendi recordó la profunda emoción de saltar al terreno de juego durante la prórroga de la final del Mundial y ayudar a España a conquistar el título.

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«En la Eurocopa, aunque no había jugado mucho, al menos había tenido algunos minutos en la fase de grupos. En este Mundial no había jugado nada, pero fui con la esperanza de tener una oportunidad. No sé si era ingenuo, pero pensaba que podía jugar unos minutos. Y al final lo hice», dijo entre sonrisas.

«El gol de Oyarzabal llegó con Zubimendi en el campo; el de Ferran, también. Son momentos que guardaré para siempre. Estar en el campo en jugadas tan importantes y poder celebrarlas desde dentro fue maravilloso. También me permitió quitarme un poco esa espina clavada».

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El talento del fútbol español goza de un gran reconocimiento mundial

Con la selección inmersa en una impresionante racha de partidos sin perder, Zubimendi cree que los futbolistas españoles reciben por fin el reconocimiento mundial que merecen.

«Creo que ahora estamos en un momento muy bueno y que los jugadores españoles son muy valorados por todo lo que han conseguido», señaló.

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Mientras España centra su atención en la República Checa y en los siguientes compromisos, Zubimendi sigue preparado para responder a la llamada siempre que De la Fuente lo necesite.