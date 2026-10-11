Fue un contraataque de manual, tan bonito que incluso Jose Mourinho corrió hacia la piña de celebración junto al banderín de córner para abrazar a su revulsivo Vinicius Junior. El brasileño había participado en una jugada de ataque de campo a campo en el centro del campo y finalmente marcó el 2-0 para el Real Madrid contra el Villarreal CF tras una asistencia de Jude Bellingham (71').

Pero lo que, tras el reciente bajón de forma del brasileño, con solo un gol en la temporada en curso y después de empezar en el banquillo en el primer partido tras el parón de selecciones, sonaba a pequeño cuento de hadas, poco después se convirtió, desde el punto de vista de Vini Jr., Mourinho y el Real, en una pesadilla.

Porque mientras el Bernabéu y los jugadores de blanco todavía celebraban, el árbitro de campo Isidro Díaz revisó la acción del gol y su desarrollo en la pantalla a pie de campo, para después mostrarle la tarjeta roja a Vinicius Junior.

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¿Qué hizo Vinicius Junior con Nathan Saliba en el contraataque?

La explicación: en la carrera en el centro del campo, después de que el brasileño abriera el balón hacia la izquierda para Bellingham, se procuró la ventaja decisiva en su duelo en carrera con Nathan Saliba, del Villarreal, tirando con fuerza una vez del pelo del canadiense. Saliba perdió así por completo el paso y ya no pudo seguir a Vini.

La única consecuencia lógica: anulación del gol del Real y roja por agresión o conducta antideportiva para el delantero. El jugador reaccionó con vehemencia a la expulsión, primero totalmente atónito y después furioso. Antonio Rüdiger tuvo que sujetar a su compañero, con la ayuda de Arda Güler, para evitar que se encarara demasiado con el árbitro Díaz. «Lo siento por mi equipo y por los aficionados», escribió después Vinicius en Instagram.

«No sé qué les pasa a los árbitros, no entiendo esta tarjeta roja, pero lo más importante es la victoria», dijo Aurelien Tchouameni. El técnico Mourinho incluso se ausentó de la rueda de prensa en señal de protesta, al parecer para no arriesgarse a una sanción.

A pesar de la inferioridad numérica, el Real defendió su ventaja hasta la línea de meta y no dejó que el vigente campeón, el FC Barcelona, se le escapara todavía más en la clasificación. Incluso sin su máximo goleador Raphinha, el Barça derrotó al Getafe CF con goles de Anthony Gordon (2'), Gabriel Jesus (30') y Jules Kounde (73'). Con el pleno de 24 puntos, el equipo de Hansi Flick lidera LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid (2-1 en casa del D. Alavés) y seis sobre el Real Madrid.

El héroe del partido para el Real y Mourinho fue el nuevo fichaje Yan Diomande. El exjugador del Leipzig marcó su primer gol para los blancos tras una asistencia de Fede Valverde (63'). El marfileño de 19 años había ocupado el lugar de Vinicius en el once inicial de Mourinho.