En una noche de política, fútbol, lágrimas y celebraciones, una imagen silenciosa acaparó la atención: el árbitro del partido, no Messi ni otra estrella, protagonizó el momento.

El árbitro estadounidense de origen marroquí, Ismail Al-Fath, acaparó la atención tras el pitido final de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, al expresar su gratitud de forma conmovedora que conmocionó las redes.

Instantes después de la victoria argentina por 2-1 y su pase a la final contra España, mientras unos celebraban y otros lloraban, El árbitro Elfat se arrodilló en el césped con la cabeza baja en un gesto de gratitud, para luego levantarse y saludar a sus asistentes y a los jugadores de ambos equipos.

La imagen, una de las más compartidas del torneo, refleja la carga emocional y espiritual de un árbitro experimentado que, pese a la presión histórica, mantuvo el control del partido.

Fue su cuarto partido en el Mundial 2026. Antes había dirigido los encuentros de fase de grupos Países Bajos-Japón y España-Uruguay, así como Brasil-Noruega en octavos, consolidando su condición de uno de los árbitros más destacados del torneo.