Un último paso separa al portero de Egipto de la liga marroquí

El guardameta egipcio Mohamed Abou Gabal llegó a territorio marroquí, de cara a completar su traspaso a las filas del Moghreb Tetuán durante el actual periodo de fichajes veraniego, en un movimiento que acerca al portero internacional a vivir una nueva experiencia en los terrenos de juego marroquíes.

Según lo informado por el sitio marroquí "Al Botola", Abou Gabal llegó a Marruecos tras alcanzar un acuerdo definitivo con la directiva del Moghreb Tetuán sobre su traspaso a las filas del equipo, de modo que el guardameta egipcio está cerca de completar los trámites de su incorporación de forma oficial.

El fichaje de Abou Gabal por el Moghreb Tetuán se enmarca en los movimientos del club para reforzar la portería, de cara a la nueva temporada y a su participación en la competición de la liga profesional, donde el equipo confía en la experiencia del guardameta egipcio para aportar lo que se requiere.

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Se espera que Mohamed Abou Gabal se someta a las pruebas médicas necesarias durante el próximo periodo, para comprobar su estado antes de completar el resto de los trámites administrativos de la operación.

Tras superar las pruebas médicas y completar los trámites requeridos, se espera que Abou Gabal firme su contrato con el Moghreb Tetuán, para que el club anuncie oficialmente la incorporación del guardameta egipcio a sus filas durante el actual periodo de fichajes veraniego.

Con ello, Abou Gabal afronta una nueva experiencia fuera de los terrenos de juego egipcios, después de haber vivido numerosas experiencias con diferentes clubes, además de su trayectoria con la selección de Egipto, para iniciar un nuevo desafío en la liga marroquí con el Moghreb Tetuán.