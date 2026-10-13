Un solo paso separa a Cristiano Ronaldo de destronar a Hamdallah

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, está a un solo gol de quedarse en solitario con el liderato de los máximos goleadores históricos del equipo a nivel continental, después de igualar el registro que ostentaba el marroquí Abderrazak Hamdallah, exdelantero del conjunto saudí.

Ronaldo marcó un gol en la victoria del Al Nassr sobre el Neftchi uzbeko por 3-1, la tarde de ayer lunes, en el marco de la segunda jornada del grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia Elite, para llegar a su decimosexto tanto con la camiseta del equipo en los torneos asiáticos, empatando con Hamdallah en la cima de la lista.

«El Don» había abierto su cuenta goleadora en la presente edición del torneo, después de haber marcado anteriormente seis goles en la edición 2023-2024 de la Liga de Campeones de Asia y ocho goles en la siguiente edición, además de un gol en la Liga de Campeones 2 de Asia, antes de añadir su último tanto ante el equipo uzbeko.

El astro portugués necesita ahora un solo gol para superar a Hamdallah y adueñarse en solitario del trono de los máximos goleadores históricos del Al Nassr en las competiciones continentales, en un nuevo logro que se sumaría a su registro con el equipo saudí.

El brasileño Anderson Talisca, exjugador del Al Nassr, ocupa el tercer puesto de la lista con 11 goles, a cinco tantos de Ronaldo y Hamdallah.

El Al Nassr había logrado una victoria importante sobre el Neftchi, después de que Angelo abriera el marcador, antes de que Ronaldo ampliara la ventaja, mientras que el equipo uzbeko recortó la diferencia en la segunda mitad, y luego un gol en propia puerta sentenció el resultado a favor de los locales.

El triunfo llegó para dar un impulso al Al Nassr tras su derrota ante el Al Ain emiratí por cuatro goles a cero en la primera jornada.