Un premio único: Infantino colma de elogios a la estrella del Barcelona

Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, coronó su histórica participación en el Mundial con apenas 19 años, después de ser uno de los elementos fundamentales en la conquista del título mundial por parte de la selección de España, llevándose el premio FIFA al mejor jugador joven, un reconocimiento que confirma, en el mayor escenario internacional, el destacado nivel que ofrece el jugador con el conjunto catalán.

Según el diario español "Sport", el joven defensa desempeñó un papel principal durante toda la competición y fue una de las claves fundamentales de la excepcional solidez defensiva de la selección de España. Cubarsí contribuyó a dejar la portería a cero en 7 partidos del Mundial, dentro de una línea defensiva que solo encajó un gol en todo el torneo, unas cifras que reflejan la magnitud de su rendimiento y su importancia en el camino de España hacia el título.

Más allá de las estadísticas, el defensa del Barcelona mostró una personalidad fuerte con el balón, su capacidad para defender lejos del área y una madurez futbolística superior a su edad, disputando el Mundial como un jugador completo y logrando enfrentarse a los mejores delanteros del mundo, hasta convertirse en una pieza fundamental en el once de la selección campeona.

El rendimiento de Cubarsí recibió el elogio del presidente de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, Gianni Infantino, que quiso reconocer públicamente su actuación y dirigir un mensaje al defensa del Barcelona a través de las redes sociales, citando el refrán que dice que más vale llegar tarde que nunca, y destacando su premio individual y su contribución a la defensa de España.

Infantino dijo en su mensaje directo: "Con apenas 19 años, Pau Cubarsí ofreció una participación excepcional en el Mundial 2026 con la selección de España, convirtiéndose en el primer defensa en ganar el premio FIFA al mejor jugador joven. Después de contribuir a mantener la portería a cero en siete partidos a lo largo del torneo, pasará a la historia por su papel fundamental en una defensa que solo encajó un gol".

El mensaje de Infantino pone el broche a un Mundial inolvidable para Cubarsí, después de que el defensa del Barcelona se convirtiera en campeón del mundo, recibiera el reconocimiento como mejor jugador joven y entrara en la historia como el primer defensa en coronarse con el premio FIFA, en un momento en el que todavía le queda mucha historia por escribir.