Un precedente judicial abre la puerta a la salida de Álvarez del Atlético

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, regresó este lunes a los entrenamientos de su equipo, en medio de su continuo deseo de fichar por el Barcelona, en un momento en que ha surgido un precedente judicial que podría abrirle una vía legal para salir del club madrileño.

Según el diario español As, Álvarez comenzó la pretemporada tras el final de sus vacaciones, sometiéndose a las pruebas médicas y realizando entrenamientos individuales para recuperar su forma física, con el inicio de la temporada 2026-2027 cada vez más cerca.

El delantero argentino tenía previsto reunirse hoy con Diego Simeone o con Gil Marín para reiterar su deseo de marcharse al Barcelona, pero se verá obligado a esperar, después de que tanto el técnico como el consejero delegado del club se ausentaran de las instalaciones del equipo.

El diario reveló que la postura del Atlético de Madrid no cambiará ni un ápice cuando se celebre la esperada reunión entre el jugador y los responsables del club, ya que responderán al delantero, según el periódico, con la frase: "Pide disculpas y ponte a trabajar", cuando el jugador les pida negociar su traspaso al Barcelona.

La operación parece de momento sumamente complicada debido a que el club madrileño mantiene firme su postura.

En este contexto, el experto jurídico Miguel Gálan ha recuperado un precedente que podría permitir a Julián Álvarez abrir una vía judicial para abandonar el estadio Metropolitano: el conocido como "caso Zubiaurre", que se remonta al año 2005, cuando Ibai Zubiaurre compró su "carta de libertad" a la Real Sociedad por medio millón de euros, con el fin de fichar gratis por el Athletic de Bilbao.

La Real Sociedad llevó el caso a los tribunales, al considerar que la letra pequeña del contrato del jugador le permitía prorrogar su contrato de forma unilateral y elevar el valor de la cláusula de rescisión hasta los 30 millones de euros.

El Juzgado de lo Social número 1 de San Sebastián consideró que una cláusula de rescisión de 30 millones de euros era excesiva y desproporcionada, y la rebajó a cinco millones de euros; el Tribunal Supremo ratificó el importe de la indemnización.

Los procedimientos judiciales se prolongaron hasta el año 2008, y Zubiaurre no pudo jugar durante más de un año a causa del caso, pero Miguel Gálan considera que este precedente "confirma que la jurisdicción social puede revisar judicialmente una cláusula de rescisión de contrato si es desproporcionada y limita la libertad profesional".

El presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol y experto en derecho deportivo escribió a través de la plataforma X: "Que cada uno saque sus conclusiones".

Toni Freixa, exdirectivo y excandidato a la presidencia del Barcelona, adoptó la misma postura a través de la misma red social, donde afirmó: "La cláusula de rescisión del contrato de Julián, por la desproporción entre su valor y su salario y su valor de mercado, es nula de pleno derecho porque constituye un fraude de ley. Y cualquier juez de lo social así lo declararía. Si Álvarez quisiera librar esta batalla, la ganaría por goleada".

La polémica sobre el futuro de Álvarez continúa, pese a que el jugador no ha podido ser más claro a la hora de expresar sus intenciones, y a que el Barcelona está dispuesto a realizar un gran esfuerzo económico para ficharlo, mientras que el Atlético de Madrid sigue firme en su postura y no está dispuesto a dar marcha atrás.