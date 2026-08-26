Un plan temporal define el futuro de la joya del Barcelona

El Barcelona ha trazado una hoja de ruta clara para desarrollar a su talento belga Jessy Bisiwu, de 18 años, a la espera de que se completen los trámites que le permitan volver a los entrenamientos del primer equipo con normalidad.

El extremo belga se entrena actualmente con el Barça Atlètic, después de que unos trámites burocráticos relacionados con su visado le hayan impedido hasta ahora obtener la luz verde de La Liga para participar con el primer equipo.

Bisiwu aprovecha este periodo para jugar con el filial, ya que se espera que aparezca esta tarde, miércoles, ante el Reus en un partido amistoso que acoge el estadio Johan Cruyff, dentro de un plan que le concede minutos adicionales y le ayuda a adaptarse al ambiente de competición.

Pero la presencia del jugador con el Barça Atlètic no significa que el club planee alejarlo del primer equipo, sino todo lo contrario, ya que la dirección del Barcelona considera que Bisiwu debe permanecer en el entorno del primer equipo, con el objetivo de integrarlo en él lo antes posible.

Según lo publicado por el diario Mundo Deportivo, la inscripción de Bisiwu con el Barça Atlètic representa una solución deportiva dentro del engranaje del club, ya que le permite disputar partidos oficiales y obtener minutos cuando no dispone de espacio suficiente para participar con el primer equipo.

Bisiwu ya había llamado la atención durante la pretemporada, después de marcar dos goles en la victoria del Barcelona sobre el Basilea por 4-2, además de participar en el Trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly egipcio.

El Barça Atlètic continúa sus preparativos para la temporada disputando sus partidos de preparación, ya que ha jugado cuatro encuentros hasta ahora, en los que ha logrado una victoria, un empate y dos derrotas por penaltis.

El filial comenzó su andadura con una derrota ante el Tona por 2-1, antes de empatar 1-1 con el Girona (B), para luego lograr su única victoria sobre el L'Hospitalet por 2-1.

Y en el cuarto partido, el Barça Atlètic empató sin goles con el Vilanova, antes de caer por penaltis 3-0 en la Copa Ciudad de Vilanova.