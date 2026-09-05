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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

¿Un pie de Bartra decide la repetición? Qué dice el reglamento sobre el penalti de Mbappé

K. Mbappe
M. Bartra
Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
Primera División
Francia
España

Jugada polémica en el partido entre Real Madrid y Betis

La decisión del árbitro de no repetir el penalti que falló Kylian Mbappé ante el Real Betis en el minuto 94 generó una gran polémica, debido a las dudas sobre la entrada del defensor del conjunto andaluz, Marc Bartra, al área antes de la ejecución del lanzamiento.

El Real Madrid encajó su primera derrota en LaLiga esta temporada, tras caer ante su anfitrión, el Real Betis, por 0-1 la noche del pasado viernes en la cuarta jornada.

El árbitro José María Sánchez Martínez revisó la jugada, en colaboración con el videoarbitraje, y estuvo a punto de repetir el lanzamiento, pero finalmente tomó la decisión de dar continuidad al juego.

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Según lo que explican el Comité Técnico de Árbitros español y las reglas de la International Football Association Board (IFAB) aprobadas para la temporada 2026-2027, la decisión resultó conforme al texto de la norma.

¿Qué es la infracción de invasión anticipada?

La infracción de invasión anticipada, conocida como «Encroachment», se produce cuando un jugador, distinto al ejecutor del penalti y al portero, entra en el área o en su semicírculo antes de la ejecución del lanzamiento, o se adelanta al balón.

Pero el mero hecho de que el jugador se adelante hacia el interior del área no significa necesariamente que se sancione la infracción, ya que se requiere que haya influido de forma directa en la ejecución del lanzamiento o que haya participado posteriormente en la continuidad del juego.

En caso de que el jugador que se adelanta sea un defensor, la infracción se sanciona si su avance influye con claridad en el ejecutor del lanzamiento, o si juega el balón o disputa su posesión tras el rechace, impidiendo así marcar un gol, un intento de remate o la creación de una ocasión.

En cambio, si es el jugador atacante quien se adelanta de forma anticipada, la infracción se sanciona cuando su posición influye de forma clara en el portero, o participa en el juego tras el rechace del balón y luego marca, intenta marcar o crea una ocasión de gol.

¿Cómo se determina la entrada del jugador en el área?

La regla establece que la evaluación de la presencia del jugador dentro del área en el momento de la ejecución del lanzamiento depende de la posición de sus pies, o de cualquier parte de su cuerpo que esté en contacto con el suelo, en el instante en que se golpea el balón.

La infracción se sanciona si uno de los pies, o ambos, están dentro del área o sobre la línea que la delimita, incluido el semicírculo del área.

Por el contrario, no se tienen en cuenta las partes del cuerpo que se encuentran en el aire ni su proyección vertical sobre el terreno de juego, salvo en un solo caso, que es cuando todo el cuerpo está separado del suelo.

La regla aprobada para la temporada 2026-2027 establece que «la proyección vertical en el aire se aplica únicamente cuando todo el cuerpo no está en contacto con el suelo».

Por tanto, el hecho de que un pie de Bartra estuviera en contacto con el suelo fuera del área en el momento en que Mbappé ejecutó el penalti fue el factor decisivo para que la posición del defensor del Real Betis no se considerara una infracción que obligara a repetir el lanzamiento, según la interpretación recogida en las reglas del juego.
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