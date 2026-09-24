Un periodista saudí desató una ola de indignación entre la afición de la selección absoluta, después de lanzar un duro ataque contra el delantero Abdullah Al-Hamdan, tras su discreta actuación en el partido ante Kuwait en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí venció a su par kuwaití por 1-0, ayer miércoles, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos de la vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo.

El partido presenció una discreta actuación de Abdullah Al-Hamdan, quien falló en convertir numerosas ocasiones ante la portería, lo que provocó que fuera objeto de silbidos por parte de la afición de Arabia Saudí durante su salida del terreno de juego.

Ziad Al-Khalifa, exdirector de la selección de Baréin, criticó el rendimiento de Abdullah Al-Hamdan, en declaraciones a la radio "Al-Arabiya FM", por tomar siempre decisiones equivocadas, considerando que ello podría deberse al factor de la humedad.

Sin embargo, el periodista saudí Faisal Al-Jafn se opuso a las declaraciones de Al-Khalifa, afirmando: "Abdullah Al-Hamdan toma decisiones equivocadas en todo momento, no se trata solo de la humedad, lo tratamos como una prueba del Señor de los Mundos que hay que soportar con paciencia".

Las declaraciones de Al-Jafn provocaron un gran estado de indignación entre la afición de la selección saudí en general, y la afición del club Al-Nassr en particular, al considerar que esas declaraciones no debían proceder de un periodista neutral y objetivo.

El periodista saudí Ahmed Al-Amri escribió: "El trato de algunos periodistas en los programas hacia el rendimiento de Abdullah Al-Hamdan ayer, lo menos que se puede decir de él es que es vergonzoso y repugnante".

Y concluyó: "Critica el rendimiento y los aspectos negativos, pero deja en ti algo de sensibilidad al saber que es el delantero de tu selección en un torneo oficial".

Cabe recordar que Al-Hamdan fue el máximo goleador de la pasada edición de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 26", con 3 goles, empatado con el bareiní Mohammed Marhoon y el omaní Issam Al-Sobhi.