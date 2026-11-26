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El periodista español Juanma Rodríguez ha desatado una gran polémica en el entorno madridista tras pedir a la directiva del Real Madrid que prescinda de Kylian Mbappé y fiche al noruego Erling Haaland, al considerar que el delantero del Manchester City sería la mejor opción para ocupar la posición de delantero centro en el conjunto blanco.

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Las declaraciones de Rodríguez llegaron durante su intervención en el programa «El Chiringuito», en un momento en el que crecen los rumores sobre el futuro de Haaland en el Manchester City, después del bajón en los resultados del equipo inglés desde la salida de su anterior entrenador, Pep Guardiola, y de alejarse de la imagen que solía ofrecer como uno de los grandes candidatos a ganar todos los títulos.

Las especulaciones sobre el futuro del delantero noruego han aumentado ante la amenaza de una dura sanción contra el City, que podría llegar incluso al descenso a categorías inferiores, por el caso de la vulneración de las normas financieras de la Premier League.

Según informa «Foot Mercato», Rodríguez considera que el Real Madrid necesita reordenar sus opciones ofensivas para sacar el máximo rendimiento a las cualidades de sus jugadores. A su juicio, situar a Mbappé como delantero centro no es la solución ideal, y el fichaje de Haaland daría al equipo un ariete con características distintas que se ajustan a ese papel.

«Me encanta Erling Haaland, pero no se le puede fichar sin vender a Kylian Mbappé . Tenemos un problema con el francés, porque si lo pones en la banda izquierda puede protestar, como ocurrió en su etapa con Zinedine Zidane, y por eso se ha vuelto imprescindible jugar con él como delantero centro», afirmó el periodista español.

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Rodríguez añadió que el planteamiento que considera adecuado para construir el ataque del Real Madrid pasa por tener a Vinicius Júnior en la banda izquierda, donde puede ofrecer su mejor versión y marcar la diferencia gracias a su velocidad y a su habilidad en el uno contra uno, fichar a Haaland para ocupar la posición de delantero centro y contar con el talento marfileño Yan Diomande en el extremo derecho.

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El periodista cree que este tridente daría al Real Madrid una gran variedad ofensiva, con un Vinicius capaz de romper defensas por la banda izquierda, un Haaland que destaca por su capacidad para finalizar jugadas y aprovechar las ocasiones dentro del área, y un Diomande al que considera un refuerzo adecuado para la banda derecha.

Cuando le preguntaron si Haaland es mejor que Mbappé como delantero centro, Rodríguez se mantuvo firme en su opinión sin dudarlo: «Sin duda. Es pura ficción futbolística porque no se puede demostrar, pero para mí es indiscutible», dejando clara su convicción de que el delantero noruego encajaría mejor en esa posición.

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Sin embargo, la propuesta no convenció a todos los tertulianos del programa. Varios de ellos rechazaron la idea de sacrificar a Mbappé para incorporar a Haaland y recordaron que el francés marcó más goles que el noruego la temporada pasada.