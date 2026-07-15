El Barcelona no prioriza fichar un central este verano, pero mantiene abierta la defensa a cualquier cambio en las semanas que quedan de mercado, sobre todo por el futuro de algunos jugadores clave.

Según Mundo Deportivo, el club no descarta la opción y aguarda la resolución del futuro de Ronald Araújo.

En su búsqueda de oportunidades a precios razonables, la directiva ha recibido informes muy positivos sobre Cristian Romero, central argentino de 28 años con contrato en el Tottenham hasta 2029.

Aunque en el club hay consenso sobre sus grandes cualidades defensivas, demostradas en el Mundial, existe un obstáculo técnico que podría impedir el fichaje si el club decidiera finalmente incorporarlo.

El principal escollo es que Romero es diestro, y el Barça busca un central zurdo tras la marcha de Iñigo Martínez. puesto que solo cuenta con Gerard Martín, quien rinde bien junto a Pau Cubarce o Eric García.

Por eso, el Barça había apuntado al italiano Alessandro Bastoni, diestro pero con buen pie izquierdo y buen pase, aunque la operación se descartó por las altas pretensiones del Inter.

No es la primera vez que su nombre se vincula al Barcelona: en 2021, cuando era titular en el Atalanta, Lionel Messi lo propuso como opción para reforzar la defensa en plena incertidumbre sobre su futuro.

Finalmente, Messi no pudo seguir en el Barcelona por la crisis financiera, y Romero tampoco fichó por La Liga, pues el Tottenham lo cedió el 6 de agosto de 2021 y lo compró al año siguiente por 50 millones de euros.