Un nuevo paso del Real Madrid para renovar el contrato de Vinícius

El Real Madrid y Vinícius Júnior se han puesto una fecha límite para decidir su futuro antes de la pretemporada.

Según «AS», ambos han conversado y pactado un encuentro a finales de este mes para cerrar la renovación.

El jugador ha expresado su deseo de seguir en el club, donde portará el brazalete de segundo capitán bajo la dirección del técnico portugués José Mourinho.

El club, como en otras ocasiones, prefiere esperar a que terminen las vacaciones para cerrar las renovaciones.

Tras la inquietud de los últimos días, ahora impera el optimismo.

El jugador ha reiterado su deseo de seguir en el club y ya lo ha comunicado al presidente y a los directivos, mostrándose dispuesto a firmar un nuevo contrato.

Aunque toda oferta tiene un plazo, el acercamiento reciente sugiere que el asunto se resolverá en menos de un mes.