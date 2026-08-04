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Hussein Hamdy

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Un nuevo giro pone a Cancelo a las puertas de regresar al Barcelona

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Por menos de 10 millones de euros

La operación del regreso de João Cancelo al Barcelona ha entrado en su fase decisiva, ya que el club catalán confía en cerrar la operación en los próximos días, tras semanas de negociaciones, para materializar uno de los objetivos de la dirección deportiva y del entrenador Hansi Flick: mantener el mismo bloque defensivo que disputó la temporada pasada.

Según el diario español As, el jugador portugués firmará un contrato con el Barcelona que se extenderá por las próximas dos temporadas.

El diario reveló que el Barcelona y Cancelo ya habían alcanzado hace tiempo un acuerdo sobre las condiciones de su regreso, pero la operación se retrasó más de lo previsto debido a la necesidad del jugador de llegar a un acuerdo con el Al Hilal, con el que estaba vinculado por un contrato que se extendía un año más.

Pese a que hasta ahora no se han revelado cifras oficiales, el club catalán pagará cerca de 8 millones a cambio de hacerse con los servicios de Cancelo.

Cancelo siempre ha tenido claro que su deseo era continuar en el Barcelona, ya que no quería marcharse tras su primera cesión, pero el club catalán no logró llegar a un acuerdo con el Manchester City, que lo vendió al Al Hilal.

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El jugador portugués fue el fichaje invernal del Barcelona la temporada pasada tras la lesión de Christensen, y su rendimiento convenció a Hansi Flick, que apostó por su continuidad.

Además de su capacidad para jugar en la banda izquierda, Cancelo también puede desenvolverse en la banda derecha, y posee una gran experiencia que representa un valor añadido en el Barcelona actual, que cuenta con numerosos jugadores jóvenes.

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