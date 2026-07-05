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Un nuevo dilema para Tuchel antes del partido contra México

Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
World Cup
T. Tuchel
D. Spence
J. Quansah
México
Inglaterra
Alemania

La maldición sigue vigente

Thomas Tuchel, seleccionador alemán de Inglaterra, debe elegir la alineación para el partido contra México, que se jugará en la madrugada del lunes en el Estadio Azteca, en los octavos de final del Mundial 2026.

El ganador se medirá en cuartos al vencedor del Brasil-Noruega de este domingo.

Según The Sun, el lateral Jedd Spence arrastra una lesión y probablemente no será titular.

Su ausencia complica aún más la zaga, ya que Reece James, titular en la derecha, tampoco está disponible.

Tuchel descartó usar a Declan Rice como lateral derecho, lo que abre la puerta a que Jarell Quansah, recién recuperado de una lesión, vuelva al once.

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Kwansa, estrella de 23 años del Bayer Leverkusen, se perdió la victoria 2-1 sobre la República Democrática del Congo tras lesionarse el tobillo contra Panamá en la última jornada.

Rice, que jugará con dolor ante México, ocupó el lateral derecho en los últimos minutos de la victoria sobre la República Democrática del Congo.

En declaraciones a ITV antes del partido, Tuchel aclaró: «Es una opción solo para el final si necesitamos ser más ofensivos».

Y añadió: «Pero volverá al centro del campo. Tenemos buenas opciones».

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