El marroquí Houssine Ammouta, director técnico del Al Ahly, recibió un nuevo golpe antes del enfrentamiento ante el Abu Qir Fertilizers, previsto para el próximo martes, dentro de las competiciones de la quinta jornada de la Liga Premier de Egipto.

El doctor Ahmed Gaballah, jefe del cuerpo médico del primer equipo de fútbol del Al Ahly, anunció los detalles de la lesión que sufrió Ahmed Nabil Kouka, jugador del equipo, tras someterse a exámenes médicos durante las últimas horas.

Gaballah afirmó que la resonancia magnética realizada a Ahmed Nabil Kouka reveló que sufre una distensión de segundo grado en la parte inferior del músculo posterior izquierdo.

El jefe del cuerpo médico del Al Ahly aclaró, a través del sitio web oficial del club, que el jugador se someterá durante el próximo periodo a un programa terapéutico y de rehabilitación, con el objetivo de recuperarse de la lesión y restablecer por completo su preparación física antes de volver a los entrenamientos colectivos.

La lesión de Kouka aumenta los problemas del cuerpo técnico del Al Ahly, especialmente ante la presión de los partidos y la necesidad de contar con la mayor cantidad posible de jugadores disponibles durante la próxima etapa de las competiciones de la liga.

Ahmed Gaballah había revelado anteriormente que Amr El Gazzar sufrió una lesión grave, después de que las radiografías a las que se sometió el jugador mostraran una rotura del ligamento cruzado anterior, además de una rotura del menisco interno.

La ausencia de Kouka supone un golpe adicional para el Al Ahly, sobre todo porque el jugador, de 25 años, había estado presente en todos los partidos del equipo en la Liga de Egipto esta temporada bajo la dirección de Houssine Ammouta.

Ammouta contó con Kouka en más de una posición durante los partidos anteriores, ya que el jugador participó unas veces en el puesto de lateral izquierdo y otras en el centro del campo, lo que refleja su importancia para el cuerpo técnico y su capacidad para desempeñar más de un rol dentro del terreno de juego.

Por lo tanto, el cuerpo técnico del Al Ahly tendrá que gestionar la ausencia de Kouka durante el enfrentamiento ante el Abu Qir Fertilizers y buscar el sustituto adecuado para reemplazarlo, ante la continuidad de una lista de lesiones que se impone en los cálculos del equipo al inicio de la temporada.

La afición del Al Ahly aguarda la situación del equipo en la quinta jornada, especialmente con el empeño de Ammouta por mantener la estabilidad del once y lograr los resultados requeridos, en un momento en el que aumentan las presiones físicas y técnicas con la sucesión de los partidos.