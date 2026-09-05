"Un mensaje inesperado zanja la polémica": Ten Hag sorprende al Barcelona

El FC Twente cerró la puerta a la salida de su joven defensa Rud Niestad, uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol neerlandés, después de que el director técnico del equipo, Erik ten Hag, confirmara que el jugador no había pedido marcharse del club, pese al fuerte interés por parte del Barcelona y de varios grandes clubes europeos durante el último mercado de fichajes veraniego.

El Barcelona seguía de cerca a Niestad, después de que el joven defensa llamara la atención por su nivel con el Twente, pero el club neerlandés se aferró a su continuidad en sus filas, al considerar que el jugador, de 18 años, aún necesita continuar su proceso de desarrollo con el primer equipo antes de pensar en un nuevo paso en su carrera.

Ten Hag confirmó, en declaraciones recogidas por el canal "RTV Oost", que el interés en Niestad por parte de los grandes clubes es algo conocido dentro del club, pero al mismo tiempo subrayó que el defensa no había mostrado ningún deseo de marcharse durante el verano.

El director técnico del Twente dijo: "Hay un gran interés en Rud por parte de clubes muy grandes, y eso no es un secreto", antes de aclarar la postura del jugador sobre su futuro, y añadió: "Quiere quedarse aquí. No renovamos su contrato por casualidad. Quiere continuar su camino aquí, al menos durante esta temporada, para tener éxito con nosotros, y luego veremos qué pasa".

La postura de Ten Hag refleja el apego del Twente al joven defensa, sobre todo porque el club ya dio un paso importante para proteger su futuro, después de lograr ampliar el contrato de Niestad el pasado junio hasta el año 2029, en un intento de conservar uno de los talentos más destacados salidos de su academia y no permitir que se marche con facilidad ante las tentaciones de los grandes clubes.

Durante el mercado de fichajes veraniego, el nombre de Niestad estuvo claramente vinculado al Barcelona, que mostró un interés serio en hacerse con los servicios del central neerlandés, y la cosa llegó hasta el punto de que el club catalán presentó una oferta cercana a los 8 millones de euros para cerrar el fichaje.

Pero el Twente no aceptó la oferta, ante su insistencia en conseguir una compensación económica mayor, además de que la postura del club no cambió desde el inicio de las negociaciones, ya que Ten Hag fue claro al rechazar la idea de desprenderse del jugador durante el verano, especialmente con el deseo de darle una mayor oportunidad con el primer equipo.