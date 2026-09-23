Frenkie de Jong está dando pasos de gigante en su recuperación, según informa Diario SPORT este miércoles por la mañana. Se espera que el centrocampista vuelva a entrenarse con el grupo dentro de tres semanas.

De Jong se lesionó la rodilla antes del Mundial del verano pasado, pero aun así decidió jugar con dolor con la selección neerlandesa, para gran irritación de su club, el FC Barcelona.

Después, el mediocentro podía elegir entre operarse o dejar que la lesión se curara de forma «natural». De Jong optó por esto último.

Hace unas semanas ya estuvo un rato en el campo de entrenamiento con los fisioterapeutas, pero entonces tuvo que volver al interior tras algunos esprints porque seguía notando demasiadas molestias.

Ahora sí que la rodilla de De Jong está mucho mejor. En los últimos días, el dolor ha desaparecido prácticamente por completo. Actualmente ya se entrena en solitario sobre el césped. Según SPORT, De Jong está enormemente entusiasmado con su progresión.

El Barça ha comenzado la temporada de forma excelente sin el centrocampista nacido en Arkel. El club es líder destacado de LaLiga con 21 puntos en 7 partidos. También en la Champions League ganó con claridad el primer encuentro: el club fue muy superior al Feyenoord y se impuso por 5-1.