Manchester City logró una merecida victoria sobre el Liverpool por 3-0 en Anfield, este domingo por la tarde, en el marco de la sexta jornada de la Premier League.

El City mantuvo el liderato de la tabla de clasificación de la Premier League, después de elevar su cuenta a 18 puntos. Por otro lado, el Liverpool se quedó con 9 puntos en la novena posición.

Según las estadísticas de Stats du Foot: "El City consiguió su sexta victoria en los primeros seis partidos de la temporada de liga, por tercera vez en su historia, después de las temporadas 2016-2017 y 2023-2024".





Este inicio del City con su entrenador Enzo Maresca coincide con lo que hizo Pep Guardiola en su primera temporada con el conjunto celeste, la 2016-2017, y después el técnico español repitió lo mismo (6 victorias consecutivas en el arranque de la temporada) en la 2023-24.

Guardiola dejó el Manchester City al final de la temporada pasada, y la directiva del club inglés optó por el italiano Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea.

El Liverpool había llegado al enfrentamiento sin ninguna derrota en las cinco primeras jornadas, tras dos victorias y tres empates.

El Manchester City aprovechó la expulsión de Ryan Gravenberch en el minuto 62 para comenzar a avanzar hacia la portería del Liverpool, donde logró abrir el marcador por medio de su goleador noruego Erling Haaland en el minuto 65. Después, Jérémy Doku añadió el segundo gol apenas tres minutos más tarde, antes de que Rayan Cherki cerrara el triplete en el minuto 78.