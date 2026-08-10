Un jugador del NEC lamenta la llegada de Dusan Tadic: «Fue una decepción»

Kaj Sierhuis lamenta su papel de suplente en el NEC, según ha declarado el delantero a De Gelderlander tras el encuentro entre el NEC y el Telstar (1-2).

Sierhuis llegó a principios de verano como agente libre procedente del Fortuna Sittard, donde la temporada pasada marcó trece veces y dio dos asistencias.

De este modo, el NEC logró imponerse en la pugna a, entre otros, el FC Utrecht, que también estaba seriamente interesado en el exdelantero del Ajax, Heracles, FC Groningen y Stade Reims.

Sin embargo, el apetito del conjunto de Nimega no parecía haberse saciado y la semana pasada el club incorporó de repente como agente libre a Dusan Tadic, lo que hizo que Sierhuis bajara un puesto en el orden de preferencia.

El NEC cuenta ahora con cuatro delanteros: Tadic, Bryan Linssen, Sierhuis y Koki Ogawa. Ogawa sigue lesionado, Linssen fue titular contra el Olympiacos y Tadic contra el Telstar. Sierhuis tuvo que empezar dos veces en el banquillo y solo entró ante el Telstar, contra el que marcó de inmediato.

“Tadic es un jugador magnífico y tenemos una buena relación, pero ahora fue preferido en dos ocasiones. Entonces pienso: yo también podría haber estado ahí”, recoge De Gelderlander de las palabras de Sierhuis.

“Dusan y Bryan pueden jugar en varias posiciones”, continúa. “Todo depende del tipo de jugador que busque el entrenador para un partido concreto. No voy a hablar de primer, segundo o tercer delantero. Me esfuerzo al máximo y, cuando lleguen las oportunidades, tengo que aprovecharlas”.

Sierhuis prosigue: “Fue una decepción que no me dejaran entrar contra el Olympiacos. Aún es temprano en la temporada. Sé que hay que tener paciencia, pero sí quieres jugar una ronda previa de la Champions League en Atenas”.