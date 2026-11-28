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Pharell Nash no está contento con los minutos que ha jugado en el primer equipo del Ajax, según ha contado el extremo a Ajax Showtime.

Nash ya ha disputado tres partidos con el primer equipo del Ajax, entre ellos uno de la Champions League contra el Olympiakos, que terminó en derrota por 1-2.

Esta temporada, Nash solo ha jugado partidos con el Jong Ajax. Con el filial ha disputado dieciséis encuentros, en los que ha marcado cinco goles y ha dado cuatro asistencias.

En declaraciones a Ajax Showtime, el extremo de dieciocho años admite con franqueza que está decepcionado por la falta de oportunidades con el nuevo entrenador, Míchel.

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«Por supuesto que quieres jugar con el primer equipo, pero por ahora intento tener paciencia y sigo esforzándome con el Jong Ajax», comienza diciendo.

«Que ahora en el Ajax jueguen una y otra vez centrocampistas como extremos izquierdos (Julian Brandt, Oscar Gloukh y Abdellah Ouazane, nota de la redacción) me escuece un poco», continúa.

«Pero tengo que seguir esforzándome. Marcar goles y dar asistencias con el Jong Ajax. Así volveré a tener mi oportunidad en el primer equipo», concluye.

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El contrato de Nash con el Ajax termina esta temporada. El delantero revela que su entorno mantuvo una conversación con Jordi Cruijff la semana pasada.

«Solo puedo seguir esforzándome. Mi objetivo es triunfar en el Ajax», concluye Nash la entrevista tras el empate 4-4 contra el Heracles.