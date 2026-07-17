Un informe español lo afirma: ¡un árbitro árabe era el más indicado para dirigir la final del Mundial!

Un informe español indica que un árbitro árabe podría dirigir la final del Mundial 2026, entre España y Argentina, en Estados Unidos, Canadá y México.

La final entre España y Argentina se jugará el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

La FIFA designó al esloveno Slavko Vinčić como árbitro principal, asistido por sus compatriotas Tomaž Klanenik y Andraz Kovačić. Los jordanos Adham Al-Makhademah y Mohamed Al-Klaf serán cuarto árbitro y asistente de vídeo, respectivamente.

La web española «Archivo Far» criticó la designación de Vincic y afirmó que Al-Makhadem era el más indicado para arbitrar la final, no solo como cuarto árbitro.

El portal le dedicó un reportaje donde lo calificó como el mejor árbitro del Mundial 2026 y afirmó que, de primar el mérito, habría dirigido la final.

«Archivo Far» considera que Makhadmeh es el más indicado, no solo por su alto nivel en el torneo, sino también porque pertenece a la Federación Asiática de Fútbol, lo que le da ventaja al no pertenecer a ninguno de los dos continentes de los finalistas, a diferencia de Vinsic.

En este Mundial ha dirigido cuatro encuentros: España-Cabo Verde, Bélgica-Nueva Zelanda, Inglaterra-R. D. del Congo y Bélgica-Estados Unidos.