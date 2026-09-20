Zinedine Zidane, el nuevo director técnico de la selección de Francia, cuenta con medidas de seguridad especiales y sin precedentes para quien ocupa el cargo de seleccionador de los Bleus, dada la enorme popularidad de la que goza la leyenda del fútbol francés dentro y fuera de su país, pese a haberse alejado de los banquillos durante un largo periodo.

Minutos después de anunciar su primera convocatoria con la selección francesa, Zidane apareció frente a la sede de la Federación Francesa de Fútbol en la capital, París, donde se congregaron cerca de 100 aficionados para recibirlo, entre cánticos, canciones y empujones de un público que se afanaba por acercarse a él y hacerse fotos.

La afición francesa coreó cánticos de apoyo a Zidane, entre ellos «Zizou, te quiero», en una escena que reflejó la magnitud del recibimiento que tuvo el nuevo entrenador desde su primera aparición en el cargo, después de que su nombre siguiera ocupando un lugar especial entre los aficionados franceses.

Las muestras de interés hacia Zidane no se limitaron al recibimiento popular, ya que el diario L'Équipe reveló que en las últimas semanas se debatió dentro de la Federación Francesa de Fútbol sobre las medidas de seguridad para el nuevo entrenador, al ser uno de los símbolos deportivos más destacados de Francia.

Según el diario, Zidane contará con una protección de seguridad mayor que la que tenía a su disposición su predecesor Didier Deschamps, ya que un guardaespaldas personal se encargará de acompañarlo, además de un agente de seguridad asignado para él dentro del equipo que ha preparado la Federación Francesa de Fútbol.

Estas medidas se asemejan a los dispositivos de seguridad que la Federación Francesa ya había adoptado para proteger a Kylian Mbappé durante el último Mundial, ante la gran presencia de público que se espera en torno a Zidane durante su aparición en su nueva misión con la selección.

Pese al refuerzo de las medidas de seguridad, los responsables de la Federación Francesa no las vinculan con la existencia de temores concretos, y aseguran que su objetivo es proporcionar la mayor tranquilidad y comodidad posibles a Zidane, especialmente ante el creciente interés popular y mediático por su regreso al primer plano a través de la puerta de la selección francesa.

Esto coincide con el inicio de la etapa de Zidane con la selección de Francia, en una misión que despierta un interés excepcional, después de que el poseedor del Balón de Oro en 1998 pasara de ser uno de los astros más destacados de la selección a lo largo de su historia a ser el hombre encargado de dirigirla técnicamente.