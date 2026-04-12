¡Un hecho sin precedentes: Trump convierte la Casa Blanca en un campo de batalla!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que transformará los jardines de la Casa Blanca en un ring de la UFC para celebrar su 80.º cumpleaños el 14 de junio.

El anuncio se hizo en «Truth Social», donde Trump reemplazó el plan original del 4 de julio, 250.º aniversario de la Independencia, por esta fecha que coincide con su cumpleaños y el «Día de la Bandera».

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Trump ya había preparado el terreno con su aparición el sábado en las gradas de los combates de Miami, junto a su familia y al senador Marco Rubio.

La UFC es la principal plataforma mundial de artes marciales mixtas, donde se combinan boxeo, lucha libre y kickboxing dentro de jaulas de acero.

La velada “White House Arena” promete emoción: Ilya Tuporia vs. Justin Gaethje por el título ligero y Alex Pereira vs. Cyril Gane por el cinturón interino pesado.