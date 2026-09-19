Un grave error arbitral favorece al Barcelona ante el Sevilla

El árbitro Martínez Munuera cometió un grave error durante la dirección del partido entre el Barcelona y su anfitrión, el Sevilla, la noche del sábado, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en la séptima jornada de LaLiga.

Andreas Christensen, estrella del Barcelona, se lesionó durante la segunda parte y abandonó el encuentro en el minuto 59, siendo sustituido por Gerard Martín.

La cuenta Archivo VAR, especializada en jugadas arbitrales polémicas, señaló que Martínez Munuera cometió un gran error arbitral.

Y añadió: "El árbitro detuvo el partido en el momento en que el Sevilla lanzaba un ataque prometedor, tras sufrir Christensen una lesión muscular".

La cuenta Archivo VAR aclaró: "La mala colocación del árbitro durante el ataque del Sevilla le impidió ver el arranque de Correa".

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