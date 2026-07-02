Un gran impulso moral: Argentina recupera una pieza clave antes del partido contra Cabo Verde

La selección argentina recibió un impulso anímico antes de enfrentar a Cabo Verde en los dieciseisavos del Mundial 2026, tras confirmarse que el defensa Cristian Romero está listo para el partido.

Según ESPN, el defensa del Tottenham participó ayer en el entrenamiento en Kansas City y podría entrar en el once inicial para el partido de la madrugada del sábado.

El zaguero, de 28 años, se perdió el 3-1 sobre Jordania tras lesionarse la rodilla ante Austria (2-0 el 22 de junio).

La delegación argentina, liderada por Lionel Messi, llegó el miércoles a Fort Lauderdale (Florida) para preparar el encuentro en Miami, donde el jueves completará su última sesión en las instalaciones del Inter de Miami.

El equipo, que lideró el Grupo 10 con tres triunfos, marcó ocho goles en la fase de grupos, seis de ellos obra de Messi.