Diversos informes de prensa han revelado los partidos que se perderá el colombiano Richard Ríos, centrocampista del Al-Ittihad, tras la lesión que sufrió en el encuentro ante el Abha en la Liga Roshn saudí.

El Al-Ittihad empató 1-1 ante su anfitrión, el Abha, en el partido que enfrentó a ambos ayer viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Sultán bin Abdulaziz, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

El partido fue testigo de la lesión de Richard Ríos en la articulación del pie izquierdo, que provocó su salida del terreno de juego tan solo 8 minutos después del inicio del encuentro, en medio del temor a que la lesión sea grave y le obligue a estar de baja durante un largo periodo.

El diario saudí Asharq Al-Awsat afirmó que el centrocampista colombiano se perderá, en principio, dos partidos con el Al-Ittihad, hasta conocer con exactitud la naturaleza de la lesión que sufrió.

El Al-Ittihad recibirá al Al-Ain de los Emiratos pasado mañana lunes, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League de Élite de Asia, antes de recibir al Neom el viernes, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn.

El resto de los partidos que podría perderse Ríos se determinará tras conocerse el resultado de las pruebas médicas a las que se sometió nada más regresar a Yeda, ayer viernes, tras el final del partido ante el Abha.

Cabe recordar que Ríos se incorporó al Al-Ittihad durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Benfica portugués en calidad de cedido hasta el final de la temporada, y ha disputado con el club 9 partidos, en los que ha marcado un gol y dado dos asistencias.