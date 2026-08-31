Un giro sin precedentes que preocupa a la estrella del Barcelona

La situación deportiva del francés Jules Koundé, estrella del Barcelona, ha experimentado un cambio sin precedentes desde su llegada al estadio Spotify Camp Nou.

El diario Sport señaló que Koundé, tras haber sido un jugador titular imprescindible tanto con Xavi Hernández como durante la primera etapa del mandato de Hansi Flick, ha comenzado esta temporada en un papel secundario dentro del once del equipo.

No cabe duda de que esta situación obligará a Jules Koundé a competir con fuerza para recuperar su rol destacado con el conjunto catalán.

La hoja de ruta que trazó el técnico alemán al final de la temporada pasada ya anticipaba este cambio en el orden de los jugadores, pues el plan del cuerpo técnico contemplaba que Eric García se afianzara definitivamente para ocupar el puesto de lateral derecho.

Tras un año completo en el que jugó como recurso de emergencia en distintas posiciones, ya fuera como central, lateral o incluso como pivote, Flick considera que García es la opción ideal para asentarse en el costado derecho y formar una sociedad fluida en esa banda con Lamine Yamal.

Esa decisión suponía el regreso de Koundé al centro de la defensa, un puesto en el que históricamente se ha sentido más cómodo y que el propio jugador reclamó durante sus primeros meses en el club, pero el margen de maniobra en el eje de la zaga es actualmente limitado.

La pareja formada por Pau Cubarsí y Gerard Martín inicia la temporada en una situación totalmente estable y parten como primera opción para el once titular; además, está el rendimiento de Andreas Christensen, que ha completado una fuerte pretemporada y goza de la plena confianza del cuerpo técnico.

El efecto de esta nueva situación se ha reflejado con claridad al comienzo de la competición oficial, pues en los dos primeros partidos de LaLiga la participación del defensa francés fue muy limitada y lejana al número de minutos que solía tener.

Tras una temporada anterior en la que su nivel descendió en comparación con su primera campaña bajo la dirección de Flick, Koundé debe ahora aceptar un papel que le exige un esfuerzo grande y continuo en los entrenamientos y los partidos para cambiar su situación y recuperar su posición.

Al mismo tiempo, la situación contractual del jugador y su futuro estuvieron presentes en los cálculos del club durante el mercado de fichajes de verano, y con el mercado de traspasos todavía abierto y una temporada completa por delante, el reto para Koundé consiste en trabajar con fuerza durante los entrenamientos para cambiar la percepción que el entrenador tiene de él y recuperar la importancia deportiva que ha perdido.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora